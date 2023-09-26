عون يدعو إلى تكثيف الترويج لإبراز فرص الاستثمار في ورقلة

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الثلاثاء، إلى تكثيف الترويج لإبراز فرص الاستثمار في ولاية ورقلة.

وجاء ذلك على هامش وقوفه على واقع قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني بولاية ورقلة، حيث اقترح على إنشاء لجنة ولائية للتكفل بعملية الترويج لفرص الاستثمار بالولاية.

كما أسدى الوزير عون تعليمات “بتطوير الصناعات التحويلية على غرار الصناعة التحويلية الغذائية”، و”التفكير في تثمين المواد الأولية بما فيها الجلود بإشراك المجمع العمومي جيتاكس GETEX”.

وكان ذلك بعد أن استمع “الوزير إلى عرض مفصل قدمه المدير الولائي للقطاع حول واقع الصناعة في ولاية ورقلة ومقومات الإستثمار التي تتمتع بها المنطقة”.

وذكر بيان الوزارة أن “تعداد المؤسسات الصناعية يبلغ 4609 مؤسسة أي ما يمثل 12 مؤسسة لكل 1000 ساكن، حيث يوفر مجموع المؤسسات في الولاية 133076 منصب عمل”.

واستفادت ورقلة حسب بيان الوزارة من “مشروع إنجاز منطقة صناعية جديدة بمواصفات حديثة على مستوى بلدية حاسي بن عبد الله بمساحة إجمالية تقدر بـ 500 هكتار بمجموع 292 قطعة منها 266 قطعة قابلة للمنح بمساحة 288 هكتار”.

ودخل حيز الخدمة 28 مشروع استثماري سمح بخلق 1341 منصب عمل، حسب بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.