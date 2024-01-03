عون يدعو لتنويع الإنتاج المحلي في 2024

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إطارات الوزارة، لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي في سنة 2024، لاسيما وأن الجزائر تملك جميع المقومات لجعلها قطبا اقتصاديا صناعيا بامتياز.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير عون أكد أن سنة 2023 كانت “مليئة بالإنجازات في قطاع الصناعة”، لكن رغم هذا، “هناك العديد من التوجيهات التي يجب العمل بها خلال هذه السنة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

واعتبر عون أن “جعل قطاع الصناعة قطاعا رائدا في العديد من المجالات ليس بالأمر السهل إذا لم نحدد أهم الصعوبات التي لازالت تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة”, وعليه, وجه الوزير مجموعة من التعليمات للمدراء والإطارات أهمها “تقوية النسيج الوطني والحديد والصلب وجميع الفروع ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج وكذا الصناعات التحويلية”.

كما دعا عون “الجميع إلى الانضباط في العمل وتكثيف الجهود لبلوغ الهدف المنشود وهو مساهمة قطاع الصناعة في عملية الانعاش الاقتصادي التي رسمت معالمها خلال السنة الماضية وتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي في جميع الميادين لتغطية السوق الوطنية والذهاب للتصدير لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة وأن الجزائر تملك جميع المقومات لجعلها قطبا اقتصاديا صناعيا.