عون يدعو ممثلي علامة “جاك” إلى تسريع عملية استيراد و تصنيع السيارات في الجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الأربعاء، وفدا عن المجمع الصيني “جاك JAC” ووكيلها المعتمد في الجزائر شركة “أومين أوتو EMIN AUTO”.

ويأتي هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، في إطار “متابعة ملف استيراد وتصنيع السيارات من علامة “جاك” في الجزائر”.

وقد سمح اللقاء “بدراسة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات السياحية والنفعية من علامة “جاك” بولاية عين تيموشنت، في إطار شراكة بين المجمع الصيني وشركة أومين أوتو”.

وقد أشار ممثلو الشركة إلى أن “إنجاز المشروع يعرف تقدما معتبرا. لاسيما فيما يتعلق بالهياكل التي ستحتضن التجهيزات اللازمة لإنتاج السيارات”.

ويتطلع المجمّع الصيني إلى إنتاج 100 ألف سيارة في الجزائر سنويا، عند دخول مصنع عين تيموشنت حيّز الاستغلال الكلي. على أن توجّه 40 بالمئة منها إلى التصدير .

“كما تمحورت المحادثات حول مخطط استيراد السيارات من هذه العلامة لسنتي 2023 و2024. والتي سيتم تسويق جزء منها قبل نهاية السنة الجارية، بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد”، يضيف البيان.

من جهته، جدد الوزير عون “تأكيده لدعم ومرافقة مصالح الوزارة لمشاريع تصنيع السيارات. داعيا ممثلي علامة “جاك” إلى احترام جميع التزاماتهم، والتسريع في عملية الاستيراد والتصنيع”.