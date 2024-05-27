عون يكشف حجم الإنتاج الجزائري من الألياف البصرية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الإثنين، إن قطاعه شرع في العمل على تسريع وتيرة رفع الإنتاج المحلي من الألياف البصرية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.

وكشف عون في حديثه للقناة الإذاعية الأولى، أنه اجتمع اليوم مع مسؤولي المؤسسة العمومية المتخصصة في إنتاج الألياف البصرية، وعدد من المنتجين الخواص، بهدف تكثيف الإنتاج.

وقال الوزير إن المجمّع العمومي ينتج نحو 20 ألف كلم من الألياف البصرية. “لكنها لا تغطي حاجيات قطاع الاتصالات، ما يستدعي دراسة كيفية رفع الإنتاج بسرعة”.

وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، بالشروع في صناعة الألياف البصرية محليا، بالموازاة مع مشروع تعميمها.