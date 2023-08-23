عون يكشف موعد الانتهاء من ترميم مركب قورصو

شدد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، على ضرورة الانتهاء من أشغال ترميم مركب قورصو التابع لمجمع “أقروديف” مع نهاية سنة 2024.

وخلال زيارته للمركب تفقد الوزير أشغال إعادة ترميم خمس بطاريات التي تضم كل واحدة منها تسع صوامع خرسانية لتخزين القمح اللين والصلب، بطاقة تخزين اجمالية تقدر بمليون قنطار.

كما وقف عون على الأشعال الجارية لترميم هذه الصوامع أين تلقى شروحات من طرف مسؤولي مجمع اقروديف والهيئات المكلفة بانجاز ومتابعة الأشغال.

في هذا السياق أسدى الوزير جملة من التوصيات الرامية إلى ضرورة التقيد بمعاير البناء والترميم إلى جانب استغلال توفر المواد محليا كالاسمنت وحديد الخرسانة للتقليل من التكاليف.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من أشغال الترميم في أجل أقصاه نهاية 2024 للسماح بإستغلال ما نسبته 90٪؜ من قدرات التخزين على مستوى هذا المركب لتعزيز ورفع القدرات الوطنية للتخزين الاستراتيجي للحبوب.

وفي وقفة ثانية تفقد الوزير بعض المشاريع قيد الانجاز على مستوى مركب قورصو كمشروع إعادة تهيئة المطحنة وانجاز مخبزة صناعية بطاقة انتاجية تقدر بـ 150 الف وحدة يوميا.

كما عاين الجناح البيداغوجي للمركب الذي يتوفر على مدرسة تكوين في مهن الصناعات الغذائية التي تضم قاعة محاضرات واقامة للمتربصين.

في هذا الإطار شدد عون على أهمية ضمان تكوين ذو نوعية ،كما أكد على ضرورة الاسراع في اجراءات الحصول على اعتماد هذه المدرسة من طرف الجهات المختصة مما يسمح بإستغلالها الأمثل بغية تعزير المهن والكفاءات في مجال الصناعات الغذائية.

وشرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية.

وأفادت الوزارة أن برنامج الزيارة يشمل معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية ، الى جانب الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى المحلي.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم المرفق الصناعي العمومي ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.