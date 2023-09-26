عون يُدشن مركب لتحويل الحديد والمعادن بتقرت

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الثلاثاء على تدشين مركب صناعي لتحويل الحديد والمعادن بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الحديدية.

وفي إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى ولاية تقرت، أبرز عون ”أهمية التوجه نحو مثل هذه الاستثمارات الصناعية المنتجة والتي من شأنها منح القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن المسعى الاستراتيجي للدولة لدعم الصادرات الوطنية وتقليص من فاتورة الاستيراد”.

وثمن بالمناسبة جهود القائمين على هذا المشروع الذي وصفه بـ”مركب الحجار الصغير”، مؤكدا حرص مصالحه على توفير الدعم اللازم لتثمين هذا المكسب الاستثماري لاسيما من خلال مرافقته في تنظيم الإنتاج وتوفير المادة الأولية.

وأشار إلى أن تطوير القطاع الصناعي مرهون برفع العراقيل وتوفير كافة الآليات التي تسمح بتوسيع النشاط الاستثماري وتكثيف الإنتاج لخلق الثروة ومناصب عمل.

ويتوفر المركب الصناعي لتحويل الحديد والمعادن ببلدية تماسين والذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 24 هكتار على عدة وحدات وآلات صناعية ضخمة تضمن أداء هذه المنشأة بشكل متطور وآمن، خاصة ما تعلق بتنقية الحديد الخام وصهره وتحويله وتقطيعه وتشكيله، حيث يساهم في تشغيل أزيد من 300 عامل من مختلف التخصصات والمؤهلات، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وتضمن هذه الوحدة الصناعية الهامة التي تندرج في إطار الاستثمار الخاص تغطية السوق المحلية بالولاية وكذا تموين ست (6) ولايات أخرى بمنطقة الجنوب الشرقي من مختلف منتوجات الحديد.

وكان عون قبل ذلك قد عاين مشروع ملبنة لأحد الخواص تواجه صعوبات في انطلاق النشاط بسبب عدم كفاية الحصة المستلمة من مسحوق الحليب المقدرة بـ 20 طن، وفقا لما أوضحه صاحب المشروع.

وفي هذا الشأن أكد الوزير سعيه لمعالجة هذا الأشكال والعمل على توفير الحصة الكافية من مسحوق الحليب لهذه الوحدة الإنتاجية مقابل الالتزام بالنشاط والشروع في تموين السوق المحلية من هذه المادة الحيوية في أقرب الآجال.