عون يُدشن وحدة لانتاج الإسمنت ويطالب بالتوجه نحو التصدير

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بتدشين وحدة لإنتاج الإسمنت الممزوج والاسمنت اللاصق بقدرة انتاجية تصل إلى 450 ألف طن، بولاية البويرة.

وفي إطار زيارة العمل التي قادته إلى ولاية البويرة، الإثنين، دشن علي عون الوحدة الإنتاجية “بيما” التابعة لمجمع حسناوي لإنتاج الاسمنت الممزوج والاسمنت اللاصق تحديدا مادة للملاط (التلبيس –الإصلاح)، والمتواجدة بالمنطقة الصناعية سيدي خالد “واد البردي”.

وتنتج هذه الوحدة 150000 طن من أصل 450000 طن من الطاقة الإجمالية، أي بنسبة استغلال تقدر بـ 40%.

وحسب بيان للوزارة فقد نجحت الوحدة في تصنيع منتجاتها بنسبة إدماج قدرها 95%، كما تطمح إلى ولوج أسواق أوروبا الشرقية.

وخلال جولته أسدى الوزير، جملة من التعليمات تلخصت في ضرورة أن تلتزم هذه الوحدة بتقديم طلب حماية المنتوج الوطني شريطة الالتزام بتغطية السوق الوطنية كمّا ونوعا ما سينعكس إيجابا على الميزان التجاري واقتصاد العملة الصعبة.

وشدد عون أيضا على ضرورة الاسراع في التوجه نحو التصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم والمساهمة في الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات.

كما طلب الوزير بإعادة استثمار أرباح هذا المجمع في مشاريع استثمارية أخرى سواء داخل الوطن أو خارجه بما ينفع الاقتصاد الوطني ويدفع بعجلة التنمية.