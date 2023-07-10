عون يُستقبل من طرف رئيس الوزراء الأردني وهذا ما بحثه الطرفان

استُقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الإثنين من طرف رئيس الوزراء الأردني، محمد الخصاونة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة الهاشمية.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها استُقبل عون الاثنين، من طرف رئيس الوزراء الأردني بشر هاني محمد الخصاونة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الاردني يوسف محمود الشمالي والسفير الجزائري لدى المملكة الاردنية الهاشمية.

وتمحور هذا اللقاء الجامع قبل افتتاح الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية، حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكد الطرفان إرادة البلدين لدفع وتعزيز علاقات الشراكة والاستثمار، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال إلى تباحث فرص الاستثمار والشراكة على أساس رابح-رابح لاسيما في المجالات الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والمالية والصحة والانتاج الصيدلاني.

وفي وقت سابق، أفاد بيان للوزارة بأن علي عون، سيشرع ابتداء من يوم الاثنين 10 جويلية 2023، في زيارة عمل إلى المملكة الاردنية الهاشمية، لترأس أشغال الدورة التاسعة (09) للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية.