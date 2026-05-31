عوينة يدير نهائي كأس إفريقيا

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الدولي الجزائري، رفيق عوينة، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي ستجمع بين منتخبي السنغال وتنزانيا، المقررة الثلاثاء.

ويأتي هذا التكليف القاري بمثابة اعتراف متجدد بكفاءة التحكيم الجزائري وقدرته على قيادة المواعيد الكبرى، حيث من المنتظر أن يقود عوينة طاقماً تحكيمياً لإدارة هذه القمة الواعدة بين القوة السنغالية والطموح التنزاني. ويُتوقع أن تمنح هذه المحطة الدولية الحاسمة دفعاً قوياً للمسيرة المهنية للحكم الجزائري، مما يؤهله مستقبلاً للتواجد في كبرى المنافسات القارية على مستوى المنتخبات الأولى والأندية.