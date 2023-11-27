عوّار احتياطي لِثاني مرّة تواليا ومورينيو يُوضّح

لم يُشارك اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار لِثاني مرّة على التوالي، في مقابلات فريقه روما الخاصّة بِالبطولة الإيطالية.

واكتفى متوسّط الميدان عوّار بِمتابعة مباراة فريقه روما والزّائر نادي أودينيزي، من دكّة البدلاء. رغم أن المدرب جوزي مورينيو أجرى خمسة استبدالات.

ولُعبت هذه المواجهة سهرة الأحد، لِحساب الجولة الـ 13 من عمر من منافسة “الكالتشيو”. وانتهت بِفوز فريق روما بِنتيجة (3-1).

ومرّ اللاعب حسام عوّار بِالوضعية ذاتها، في مباراة الجولة الـ 12 أمام المُضيّف نادي لاتسيو.

واعترف المدرب مورينيو بِكفاءة عوّار وأيضا زميله المهاجم أندريا بيلوتي، لكنّه فسّر عدم منحهما الفرصة في مباراة أودينيزي، بِمحاولته تجريب عناصر أخرى. مُضيفا أن توظيف اللاعبين الآخرين لم يكن مُخيّبا للآمال.

وفي تصريحات أدلى بها للقناة الإلكترونية لِناديه روما الإيطالي، أبدى التقني البرتغالي سعادته لِنجاح خياراته التكتيكية، وحصد نقاط الفوز أمام أودينيزي.

وشارك عوّار في 9 لقاءات بِرسم البطولة الإيطالية، يوجد بينها 5 مواجهات خاضها أساسيا.

وقد يستفيد حسام عوّار من فرصة اللّعب أساسيا سهرة الخميس المُقبل، لمّا يُواجه فريقه روما المُضيّف نادي سيرفات السويسري، ضمن إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي. وحينها يكفي مُمثّل الكرة الإيطالية جلب نقطة التعادل، لِبلوغ محطّة ثمن النّهائي قبل الآوان.