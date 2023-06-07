-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عوّار: الأيّام ستفضح مَن حرمني من صفقات الانتقال منذ 2020

علي بهلولي
  • 90
  • 0
عوّار: الأيّام ستفضح مَن حرمني من صفقات الانتقال منذ 2020
الأرشيف
حسام عوّار بِزيّ نادي ليون الفرنسي.

قال اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار إن الأيّام ستكشف وتفضح مَن حرمه من خوض تجربة احترافية، بعيدا عن فريقه أولمبيك ليون الفرنسي.

وانتهت في الأيّام القليلة الماضية مدّة عقد متوسّط الميدان عوّار (24 سنة) مع فريقه ليون الفرنسي. وهو الآن مُرشّح للانضمام إلى فريق روما الإيطالي.

وقال عوّار إنّه كان يرغب في ترك فريق ليون عام 2020، أي سنتَين بعد تجديد العقد إلى غاية صيف 2023.

وأضاف في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء، أنّه كتم رغبته حتى لا يُؤثّر على الفريق، مُشدّدا على أنه كان يولي عناية فائقة للمصلحة العامّة لِأولمبيك ليون.

واختتم الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” تغريدته، قائلا: “سيأتي اليوم الذي تشعّ فيه الحقيقة على الذين حالوا دون إبرامي أيّ صفقة. هذه الشفافية، أنا مدين بها لِنفسي وأنصار الفريق. كل شيء في وقته والجميع في مكانه”.

مقالات ذات صلة
بايرن ميونيخ الألماني يريد محرز وتوخيل يضعه ضمن أولوياته هذه الصائفة

بايرن ميونيخ الألماني يريد محرز وتوخيل يضعه ضمن أولوياته هذه الصائفة

دولي جزائري متهم بمحاولة قتل شقيقته الصغرى!

دولي جزائري متهم بمحاولة قتل شقيقته الصغرى!

هدية وداع غريبة من ألتراس نابولي للمدرب سباليتي (فيديو)

هدية وداع غريبة من ألتراس نابولي للمدرب سباليتي (فيديو)

نهاية مغامرة نيجيريا في مونديال الشباب

نهاية مغامرة نيجيريا في مونديال الشباب

صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم

صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم

حراسة المرمى لا تزال ورشة مفتوحة في المنتخب الوطني!؟

حراسة المرمى لا تزال ورشة مفتوحة في المنتخب الوطني!؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد