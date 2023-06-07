عوّار: الأيّام ستفضح مَن حرمني من صفقات الانتقال منذ 2020

قال اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار إن الأيّام ستكشف وتفضح مَن حرمه من خوض تجربة احترافية، بعيدا عن فريقه أولمبيك ليون الفرنسي.

وانتهت في الأيّام القليلة الماضية مدّة عقد متوسّط الميدان عوّار (24 سنة) مع فريقه ليون الفرنسي. وهو الآن مُرشّح للانضمام إلى فريق روما الإيطالي.

وقال عوّار إنّه كان يرغب في ترك فريق ليون عام 2020، أي سنتَين بعد تجديد العقد إلى غاية صيف 2023.

وأضاف في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء، أنّه كتم رغبته حتى لا يُؤثّر على الفريق، مُشدّدا على أنه كان يولي عناية فائقة للمصلحة العامّة لِأولمبيك ليون.

واختتم الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” تغريدته، قائلا: “سيأتي اليوم الذي تشعّ فيه الحقيقة على الذين حالوا دون إبرامي أيّ صفقة. هذه الشفافية، أنا مدين بها لِنفسي وأنصار الفريق. كل شيء في وقته والجميع في مكانه”.