عوّار: الجزائر منتخب عظيم واللّعب إلى جانب محرز وبن رحمة مفخرة

تحدّث اللاعب الدولي حسام عوّار عن المنتخب الوطني الجزائري، ونادي روما الإيطالي، وأمور أخرى لها صلة بِمشواره الرياضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عوّار للإعلام الإيطالي، بعد نهاية المباراة ومساهمته في فوز فريقه روما على المُضيّف نادي كالياري.

وقال عوّار عن اتّخاذ قرار تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”: “أردت أن ألعب للجزائر لأنني أُؤمن أنها تملك منتخبا عظيما، مع لاعبين رائعين مثل محرز وبن رحمة. نحن سعداء بِاللّعب معا، وأن نكون قادرين على القيام بِأشياء عظيمة لِمصلحة الجزائر”.

وعن تقييمه لِبداية الموسم الحالي، قال متوسّط ميدان نادي “الذّئاب”: “العام الماضي كان موسما صعبا بالنسبة لي، لم ألعب كثيرا وبِالتّالي سجلت هدفا واحدا فقط. لكن عادة ما كنت أسجّل 5 إلى 6 أهداف، إنها إحدى نقاط قوّتي، وأنا سعيد لِأنني قادر على تسجيل المزيد من الأهداف للفريق. هذا مهمّ”.

وسقط عوّار أربع مرّات في فخّ الإصابات خلال الموسم الماضي، وابتعد عن الميادين لِمدّة قاربت الشهرَين.

وبِخصوص مركز اللّعب الذي يُفضّله، قال الدولي الجزائري: “أنا لاعب جماعي. أحب اللّعب سواء في الخطّ الأمامي أو خلفه في مركز الوسط”.

وبِشأن مدربه جوزي مورينيو، قال عوّار: “أعلم أن المدرب لديه عقلية الفوز، فهو يريد دائما المزيد، وأنا أيضا سعيد بذلك. أنا سعيد اليوم من أجل الفريق، ومن أجلي بِالتأكيد، ومن أجله أيضا. أريد أن أظهر أنّني لاعب مهمّ. لكنّي أريد أن أفعل ذلك بِتواضع كبير، وآمل أن أستمرّ في هذا الاتجاه”.

وعن إجادته اللّغة الإيطالية، قال حسام عوّار: “عندما عرفت أنني قادم إلى روما بدأت تعلّم اللّغة الإيطالية. يبدو لي الأمر مهمّ في المشوار الاحترافي”.