عوّار في طريقه إلى الجزائر

تتسارع الأحداث في بيت المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بِصورة لافتة، هذه الأيّام.

فبعد أن أعلن لاعبان مُغتربان وبِصفة رسمية عن تمثيلهما لِألوان “الخضر”، وهما المهاجمان بدر الدين بوعناني وفارس شعيبي. جاء دور متوسّط الميدان حسام عوّار.

وسيتّخذ عوّار قرار ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” في الساعات القليلة المقبلة، كما جاء في تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الثلاثاء.

وسبق لِعوّار (24 سنة) أن خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للأكابر (دون احتساب مقابلاته مع الفئات الصّغرى)، وحملت طابعا ودّيا ضد أوكرانيا في أكتوبر 2020. وبِما أن المواجهة ليست رسمية، فيحق للاعب نادي أولمبيك ليون تغيير الجنسية والانضمام إلى الفريق الوطني الجزائري، وفقا للوائح “الفيفا”. لكن يُجبَر على المرور عبر أروقة المبنى الكروي لِمدينة زيوريخ السويسرية، من أجل جلب الرّخصة الدولية. وهي إجراء إداري “روتيني” يتكفّل به شخصيا، أو تنوب عنه “الفاف” أو مسؤول آخر.

ويرتبط حسام عوّار مع نادي ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وخاض عوّار 11 مقابلة فقط مع فريق ليون في البطولة الفرنسية وكأس هذا البلد للموسم الجاري، وسجّل هدفا كما وزّع تمريرة حاسمة.

وتعرّض حسام عوّار لِأربع إصابات هذا الموسم، حالت دون أن يخوض عددا أكبرَ من المقابلات الرّسمية.