عوّار.. ورُبّ ضارّة نافعة

برّر التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، قرار عدم إشراك لاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار في المواجهة الجوارية أمام نادي لاتسيو.

وتابع متوسّط الميدان عوّار من دكّة البدلاء هذه المواجهة، التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 12 من عمر البطولة الإيطالية، والمنتهية بِنتيجة التعادل السلبي، مساء الأحد.

وقبيل انطلاق المباراة بِلحظات، قال مورينيو: “سانتشيز لا يُمكنه اللّعب لِمدّة 90 دقيقة، وبيليغريني أقلّ من ذلك. أمّا عوّار، فهو يُعاني عندما يكون إيقاع اللّعب عاليا”.

وكان التقني البرتغالي يُدلي بِتصريحاته للمنصّة الإلكترونية الإيطالية “دازون”، في سؤال فحواه إن كان قد اختار لاعبي خطّ الوسط بِسبب عامل اللّياقة البدنية.

وأشرك المدرب مورينيو لاعبه رينياتو سانتشيز بداية من الدقيقة الـ 82، وترك لورينتسو بيليغريني وعوّار احتياطيَين.

ويجد حسام عوّار – الوافد الجديد إلى نادي روما – صعوبات في التأقلم مع ذهنية مورينيو، وخططه التكتيكية.

وكان اللاعب الدولي الفرنسي السّابق والمُعتزل فيليب ميكساس، في أحدث ظهور إعلامي له بِبلده، قد أعاب على مورينيو إصراره على مطالبة عوّار بِالعودة إلى تحصين الجبهة الخلفية. وأوضح أن الدولي الجزائري يصنع اللّعب أو يُهاجم، استثناءً.

ولعب فيليب ميكساس لِنادي روما في منصب مدافع، ما بين 2004 و2011.

وإذا كانت دكّة البدلاء “تُزعج” عوّار في نادي روما، إلّا أن الأمر قد ينعكس إيجابا على النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، عشية مُواجهتَي الصّومال والموزمبيق. وبِعبارة أخرى، يتفادى لاعبه فخَّي الإصابات والإجهاد، خاصة إذا علمنا أن سفرية شاقّة تنتظر “الخضر” نحو الموزمبيق… ورُبّ ضارّة نافعة.