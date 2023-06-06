عوّار يبحث عن مسكن في روما

يبحث الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري حسام عوّار، عن مسكن يأوي إليه بِالعاصمة الإيطالية روما.

جاء ذلك، الثلاثاء، استنادا إلى شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية الإيطالية “سكاي سبورت”.

ويعني هذا الأمر، أن حسام عوّار بِصدد انتقاله إلى فريق روما الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية وفرنسية قد ذكرت في تاريخ سابق، بِأن نادي روما يوجد في رواق جيّد لِانتداب عوّار. عِلما أن فريق المدرب جوزي مورينيو تموقع سادسا في جدول ترتيب بطولة إيطاليا التي انتهت الأحد الماضي، وسيخوض الدوري الأوروبي في الموسم الجديد، المسابقة التي نشّط مقابلتها النّهائية في الـ 31 من ماي الماضي.

هذا وأعلنت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الثلاثاء، عن رحيل لاعبها الجزائري عوّار.

وكان متوسّط الميدان عوّار (24 سنة)، قد التحق بِمدرسة نادي ليون الفرنسي وهو بِعمر 11 سنة.

وارتقى عوّار إلى فئة أكابر ليون في صيف 2017، ومنذ تلك الفترة خاض مع النادي الفرنسي 233 مباراة رسمية.

وشكرت إدارة نادي ليون عوّار على ما قدّمه لِفريقها الكروي، وتمنّت له مستقبلا رياضيا ناجحا. كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

وبعيدا عن الأندية، سيبدأ حسام عوّار أولى خطواته مع المنتخب الوطني الجزائري، وبِالضّبط في المواجهة الرّسمية أمام أوغندا بِتاريخ الـ 18 من جوان الحالي، والمباراة الودّية أمام الزّائر التونسي يومَين من بعد.