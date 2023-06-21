عوّار يبدأ مشواره الأوروبي دون مدربه مورينيو

يخوض اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار مع فريقه روما الإيطالي، ضربة انطلاقة منافسة الدوري الأوروبي للموسم الجديد، دون مدربه جوزي مورينيو.

ويستهلّ فريق روما مشواره في منافسة الدوري الأوروبي بداية من دور المجموعات، الذي تُجرى مقابلاته الستّ في فترة ما بين الـ 21 من سبتمبر والـ 14 من ديسمبر المقبلَين.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، الأربعاء، عن معاقبة المدرب مورينيو قارّيا بِالإيقاف لِمدّة 4 مقابلات نافذة. وذلك بِسبب توجيهه انتقادات لاذعة إلى حكم السّاحة الإنجليزي أنطوني تايلور سهرة الـ 31 ماي الماضي.

وعبّر المدرب مورينيو عن غضبه من الحكم تايلور، وقدّر أنّه أساء إلى فريقه روما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي أمام المُنافس نادي إشبيلية الإسباني. عِلما أن مُمثّل الكرة الإيطالية خسر اللّقاء بِركلات الترجيح (1-4)، بعد انتهائه بِنتيجة التعادل (1-1).

وسلّطت لجنة الانضباط أيضا عقوبات أخرى على نادي روما، لكنّها مالية. فيما أبدت إدارة الفريق الإيطالي استياءها من الأحكام الصّادرة ضدّها، وستتقدّم لاحقا بِطعن لِتخفيف العقوبات، تقول تقارير الصّحافة المحلّية.

ووفقا للوائح البطولة الإيطالية، فإن فريق روما بِتموقعه سادسا في لائحة الترتيب نسخة 2022-2023، يحقّ له المشاركة في الدوري الأوروبي للموسم الجديد.

وهكذا سيلعب حسام عوّار وزملاؤه في فريق روما الإيطالي، الجولات الأربع من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي، دون مدربهم مورينيو. مع الإشارة إلى أن تاريخ الجولة الخامسة (موعد استنفاد العقوبة والجلوس في دكّة البدلاء) يُشير إلى الـ 30 من نوفمبر المقبل.

ويرتبط جوزي مورينيو مع نادي روما بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وسبق للمدرب المُثير للجدل جوزي مورينيو التعرّض لِعقوبات شبيهة، وفي إحداها، اضطرّ إلى مشاهدة مباراة فريقه خلف جهاز التلفزيون، داخل حافلة رُكنت بِجوار الملعب.