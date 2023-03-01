عوّار يردّ بِخصوص انتقاله إلى نادي فرانكفورت

ردّ اللاعب الجزائر المُغترب حسام عوّار مساء الأربعاء، على أخبار انتقاله في الصّيف المقبل إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكانت القناة التلفزيونية الألمانية “سبورت 1” هي مَن أوردت هذا الخبر (المقال أدناه)، قبل أن تتناقله الصّحافة الفرنسية.

وكتب عوّار عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول: “بعض الناس صاروا يعرفون أين سأذهب في الصّيف المقبل، وقبل ما أُقرّر. هذا أمر مُثير!”.

وأضاف: “ما قيل عنّي ليس أمرا جادّا. لقد تعوّدت على مثل هذا النّوع من الأخبار”.

من ليون إلى فرانكفورت

ترغب إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت في انتداب اللاعب الجزائري المُغترب حسام عوّار، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط متوّسط الميدان عوّار مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

واقترحت إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت تسديد منحة لِعوّار قيمتها 5 ملايين أورو، وذلك عند إمضاء العقد، وأجرة سنوية بِمبلغ 3 ملايين أورو. استنادا إلى تغريدة للإعلامي بِالقناة الرياضية الألمانية “سبورت 1” باتريك بيرغر، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرها مساء الأربعاء. الذي أضاف أن المفاوضات ما زالت جارية، وأن عوّار يُصرّ على ترك ليون في الصيف المقبل، كما رفض عرضا قدّمته له إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتموقع فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ 6 ضمن لائحة ترتيب بطولة ألمانيا، قبل 12 جولة عن إسدال الستار. كما أنّه مُتأهّل إلى ربع نهائي الكأس المحلّية، وأيضا إلى ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ولو أنه خسر لقاء الذّهاب بِميدانه أمام نادي نابولي الإيطالي بـ (0-2)، في انتظار مواجهة العودة.

ويوجد حسام عوّار (24 سنة) ضمن لائحة اللاعبين الجزائريين المُغتربين المُرشّحين للالتحاق بِالمنتخب الوطني في المستقبل القريب. عِلما أنه خاض مباراة ودّية مع الفريق الفرنسي، ولوائح “الفيفا” تسمح له بِتغيير الجنسية الرّياضية، لِكونه لم يُشارك في مقابلة رسمية.