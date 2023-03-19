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رياضة

عوّار يردّ على المدرّب الأسبق لِمنتخب فرنسا

علي بهلولي
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عوّار يردّ على المدرّب الأسبق لِمنتخب فرنسا
ح.م
حسام عوار - ريمون دومينيك.

ردّ اللاعب الدولي الجزائري الجديد حسام عوّار على التصريحات الإعلامية النّاقمة للمدرب الأسبق لِمنتخب فرنسا ريمون دومينيك.

وكان التقني ريمون دومينيك وفي أحدث ظهور إعلامي له بِبلده فرنسا، قال إن حسام عوّار التحق بـ “الخضر” لأنّه لا يملك مستوى فنّيا يُؤهّله لِحجز مقعد في صفوف منتخب فرنسا.

وفي تصريحات إعلامية عبر قناة “تي آف 1” الفرنسية، ردّ متوسّط الميدان عوّار: “هذا عدم احترام. هناك لاعبون جيّدون جدا في الجزائر. هناك الكثير من اللاعبين الأفارقة من بين الأفضل في العالم، على غرار ساديو ماني، ورياض محرز، ومحمد صلاح، وفيكتور أوسيمهن، ويُمكنني ذكر المزيد منهم. لِذا فقرار تمثيل ألوان المنتخب الجزائري ليس خيارا ثانيا على الإطلاق”.

وعمّا إذا كان قد اشترط اللّعب أساسيا في صفوف كتيبة “محاربي الصّحراء”، قال المُحترف في نادي أولمبيك ليون الفرنسي: “لم يُخبرني أحد أنّني سأحصل على كل شيء في المنتخب الجزائري، أو أنني سألعب المدّة التي أُريدها. أصل وأنا على قدم المساواة مع بقية الزملاء، وتحت تصرّف المدرب (بلماضي)”.

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التعليقات
1
  • ناقل

    كان متوقع حصول هاته الموجة من الحملة الإعلامية على خيار حسام عوار اللعب للمنتخب الجزائري و هو كانت له تجربة سابقة مع سخط الجمهور الرياضي الجزائري و تناوله عبر الإعلام الجزائري. حسام عوار صرح حول تلك الموجة الجزائرية : " أنا هنا مع المنتخب الفرنسي الأفضل، فالأفضل يلعب مع الأفضل و لا أبالي تماما بما يقال عني في الجزائر....". لما تراجع تلك الفترة تقول أمر إلتحاقه بالمنتخب الجزائري اليوم معجزة كون كان يصنف بالمستحيل، مشيئة القدر و كان فيروس كورونا أحد أدواته، سبحان الله عز وجل.

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