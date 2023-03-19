عوّار يردّ على المدرّب الأسبق لِمنتخب فرنسا

ردّ اللاعب الدولي الجزائري الجديد حسام عوّار على التصريحات الإعلامية النّاقمة للمدرب الأسبق لِمنتخب فرنسا ريمون دومينيك.

وكان التقني ريمون دومينيك وفي أحدث ظهور إعلامي له بِبلده فرنسا، قال إن حسام عوّار التحق بـ “الخضر” لأنّه لا يملك مستوى فنّيا يُؤهّله لِحجز مقعد في صفوف منتخب فرنسا.

وفي تصريحات إعلامية عبر قناة “تي آف 1” الفرنسية، ردّ متوسّط الميدان عوّار: “هذا عدم احترام. هناك لاعبون جيّدون جدا في الجزائر. هناك الكثير من اللاعبين الأفارقة من بين الأفضل في العالم، على غرار ساديو ماني، ورياض محرز، ومحمد صلاح، وفيكتور أوسيمهن، ويُمكنني ذكر المزيد منهم. لِذا فقرار تمثيل ألوان المنتخب الجزائري ليس خيارا ثانيا على الإطلاق”.

وعمّا إذا كان قد اشترط اللّعب أساسيا في صفوف كتيبة “محاربي الصّحراء”، قال المُحترف في نادي أولمبيك ليون الفرنسي: “لم يُخبرني أحد أنّني سأحصل على كل شيء في المنتخب الجزائري، أو أنني سألعب المدّة التي أُريدها. أصل وأنا على قدم المساواة مع بقية الزملاء، وتحت تصرّف المدرب (بلماضي)”.