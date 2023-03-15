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رياضة

عوّار يضبط مع بلماضي موعد قدومه في هذا التاريخ

علي بهلولي
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عوّار يضبط مع بلماضي موعد قدومه في هذا التاريخ
ح.م
حسام عوّار بِزيّ نادي أولمبيك ليون.

ضبط اللاعب الجزائري المُغترب حسام عوّار موعد التحاقه بِكتيبة “مُحاربي الصّحراء”.

وكان صانع ألعاب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، قد أعطى في تاريخ سابق موافقته بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

واتّفق عوّار مع الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على الالتحاق بـ “الخضر” في سبتمبر المقبل، وهو موعد مواجهة الضيف التنزاني بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وقد تكون المحطّة مشفوعة أيضا بِمباراة ودّية، كونها تتعلّق بِأجندة “الفيفا”.

ويُريد عوّار استعادة لياقته البدنية ومستواه الفني المعهود، وهو سبب ضبط التاريخ المذكور أعلاه (مطلع الموسم الجديد). يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره مساء الأربعاء.

واكتفى حسام عوّار هذا الموسم بِخوض 10 مقابلات فقط مع فريقه أولمبيك ليون، تنتمي إلى منافسة البطولة الفرنسية. بِداعي أربع إصابات تعرّض لها في تواريخ مُتباينة، أبعدته عن الميادين لِفترة اقتربت من الشهرَين.

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