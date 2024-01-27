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رياضة
بعد عدد كبير من نجوم "الخضر"

عوّار يعتذر للجزائريين بعد خروج المنتخب من “الكان”

ع. ع
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عوّار يعتذر للجزائريين بعد خروج المنتخب من “الكان”

أرسل اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار، رسالة اعتذار للشعب الجزائري بعد إقصاء المنتخب الوطني المُر من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكتب عوار، عبر حسابه الرسمي بـ”الأنستغرام”: ”إرتداء قميص المنتخب الوطني يُعد مسؤولية كبيرة وشرف”. وأضاف عوار: “الخروج من الباب الضيق أثناء الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني يعد خيبة أمل كبيرة، نقدم اعتذاراتنا أمام الملايين من الجزائريين عن خيبة الأمل هذه، لأنهم يستحقون الأفضل”. وتابع المتحدث: “لايزال من الصعب تقبل الإقصاء، وأمامنا دين بإعادة هذه الألوان المقدسة إلى القمة، علينا تسديده”. وختم عوار: “نشكركم على دعمكم الذي لا ينقطع، شكرا على كل رسائلكم، شكرا لكل شعبنا الذي تنقل بقوة إلى كوت ديفوار لتشجيعنا”.

وكان الدولي الجزائري، حسام عوار، قد عاد الجمعة، إلى التدريبات الجماعية لفريقه روما الإيطالي، بعد أن نهاية مسيرة الخضر في كأس إفريقيا الجارية بكوت ديفوار. وشهدت الحصة التدريبية الأولى لعوار مع فريقه، لقاء اللاعب مع مدربه الجديد دانيليي دي روسي، الذي عينته إدارة الفريق كمدرب جديد خلفا للمقال جوزيه مورينيو.

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