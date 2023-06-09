عوّار يعود إلى الجزائر للانضمام إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”

حلّ الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” حسام عوّار، الجمعة، بِالجزائر تأهّبا لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني لِأوّل مرّة.

ويستعدّ متوسّط الميدان عوّار للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، ضدّ المُضيّف الأوغندي في الـ 18 من جوان الحالي، بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وودّيا أمام تونس بِملعب عنابة، بعد يومَين من ذلك.

ونشر عوّار، الجمعة، في ظهور له عبر منصّة “إنستغرام” صورة لـ “مقام الشهيد” بِالعاصمة، في إشارة إلى عودته إلى موطن الآباء والأجداد. واستعداده لِخوض مشوار جديد في صفوف “مُحاربي الصّحراء”.

وانتهى موسم حسام عوّار على مستوى الأندية سهرة السبت الماضي، موعد مباراة فريقه ليون والمُضيّف نادي نيس، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية. كما أن مدّة عقده مع ليون انقضت، ويتّجه نحو الانضمام إلى فريق روما الإيطالي.

وكان عوّار قد قضى عطلته الصّيفية في العام الماضي بِالجزائر، في رسالة مُبطّنة إلى اتّخاذه قرار تمثيل ألوان بلده الأصلي. عوضا عن فرنسا مكان الولادة والإقامة التي لعب لِفئاتها الصّغرى، كما خاض مباراة ودّية مع أكابر “الديكة”.

ويتقاطع عوّار مع “الخضر”، في نقطة التعاقد مع شركة اللّباس والعتاد الرّياضيَين الألمانية “أديداس”: الحذاء للاعب، والقميص رفقة التبّان للمنتخب الوطني.