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رياضة

عوّار يلتحق بِتربّص “الخضر”

الشروق الرياضي
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عوّار يلتحق بِتربّص “الخضر”
ح.م

التحق اللاعب حسام عوّار بعد ظهيرة الأحد، بِتربّص المنتخب الوطني الجزائري في مركز سيدي موسى.

وأمسى متوسّط ميدان نادي روما الإيطالي اللاعب رقم “23”، الذي بِحوزة النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وبقي لاعبان وهما المدافعان: محمد الأمين توغاي من فريق الترجي التونسي، وكيفين قيطون من نادي ماتز الفرنسي. يُنتظر قدومها هذا الإثنين.

هذا وأجرى زملاء ريان آيت نوري صباح الأحد ثاني حصّة تدريبية لهم، خُصّصت للجانب التكتيكي والفني (الصورتان المدرجتان).

وشهد المران حضور 20 تقنيا، يخضعون هذه الأيّام تحت إشراف “الفاف” لِتربّص نيل شهادة التدريب “كاف-برو”.

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