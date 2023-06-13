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رياضة

عوّار يُدلي بِأوّل انطباع

علي بهلولي
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عوّار يُدلي بِأوّل انطباع
ح.م

أدلى الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني حسام عوّار مساء الثلاثاء، بِأوّل انطباع للصّحافة الجزائرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة متوسّط ميدان فريق روما الإيطالي، في أوّل تربّص له مع “الخضر” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقال عوّار إن اتّخاذ قرار تمثيل ألوان الجزائر كان في تاريخ بعيد، وليس كما هو مُتداول في شهر مارس الماضي. مُشيرا إلى سقوطه في مطبّ الإصابات وراء تأخّر التحاقه بِالنّخبة الوطنية.

ونفى عوّار أن يكون قد لجأ إلى وضع شروط نظير ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”، مُؤكّدا أن قبوله تغيير الجنسية الرياضية كان عن قناعة وبِسرعة لا يُمكن تصوّرها. وشكر بِالمناسبة النّاخب الوطني جمال بلماضي ورئيس “الفاف” جهيد زفيزف، اللّذَين ثمّنا قدراته الفنّية، وتواصلا معه بِهذا الشّأن.

واختتم حسام عوّار تصريحاته، قائلا إنّه جدّ سعيد بِاللّعب لِمصلحة بلد الآباء والأجداد، ومُتشوّق لِخوض أوّل مباراة دولية في صفوف “الخضر”، وإسعاد الجمهور الجزائري العريض والذوّاق.

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