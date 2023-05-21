عوّار يُرسل إشارة عن ناديه الجديد

طرأ جديد بِخصوص الوافد لاحقا إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري اللاعب حسام عوّار.

ومعلوم أن مدّة عقد متوسّط الميدان عوّار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

وشوهد عوّار، السبت، بِالعاصمة الإيطالية روما، وهو ما قوّى فرضية انتقاله إلى نادي “الذّئاب”. تقول أحدث التقارير الصحفية الفرنسية بينها مجلّة “أونز مونديال”.

وكان عوّار سهرة الجمعة الماضية، قد تابع من دكّة البدلاء مباراة فريقه ليون والضيف نادي موناكو، بِرسم الجولة الـ 36 من عمر البطولة الفرنسية.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت الصّحيفة الإيطالية “لا غازيتا ديلو سبورت”، الأحد، أن عوّار أوشك أن يمضي عقد انضمامه إلى نادي روما، الذي يُدرّبه التقني البرتغالي جوزي مورينيو. بعد أن خضع لِفحص طبّي “روتيني” في تاريخ سابق.

وأضافت أن عوّار ينتظر إجراء فريقه ليون لِآخر مباراة في البطولة الفرنسية، وذلك ضدّ المُضيّف نادي نيس في الـ 3 من جوان المقبل، لِيمرّ إلى تجسيد صفقة انتقاله إلى فريق “جلّوروسي”.

وتتحدّث الصّحافتان الإيطالية والفرنسية عن اقتراب عوّار من إمضاء عقد تدوم مدّته 5 مواسم، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق روما.