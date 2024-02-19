عوّار يُعاني وهذا ما قاله عنه المدرب دي روسي

ما زال اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار لم يجد ضالّته بعد، في نادي روما الإيطالي الذي انتقل إليه في الصّائفة الماضية.

واكتفى متوسّط الميدان عوّار بِخوض الدقائق الثماني الأخيرة، من عمر مباراة فريقه روما والمُضيّف نادي فروسينوني سهرة الأحد، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الإيطالية.

ولم يلعب عوّار أساسيا مع فريقه روما منذ أكثر من شهرَين، وبِالضّبط منذ الـ 14 من ديسمبر الماضي، موعد مواجهة الزّائر نادي شريف المولدافي في منافسة الدوري الأوروبي.

ورغم أن إدارة نادي “الذّئاب” أقالت المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، وجلبت بديلا محلّيا له مُمثّلا في التقني دانييلي دي روسي، مطلع جانفي الماضي. إلّا أن الأمور لم تتغيّر بِشأن نظرة الجهاز الفني إلى الدولي الجزائري.

وبعد مواجهة فروسينوني، وفي مؤتمر صحفي نشّطه المدرب دي روسي، قال هذا التقني: “قبل انطلاق المباراة كان تفكيري منصبّا على توظيف عوّار أساسيا، فهو لاعب يتمتّع بِجودة عالية. ولكن بعدها ظهر لي أن ساردار أزمون أفضل منه، ولجأت إلى إشراكه في كامل أطواره اللّقاء”. عِلما أن اللاعب الدولي الإيراني سجّل هدفا في هذه المقابلة، وكان أحد أفضل عناصر فريق روما.

وخاض فريق روما 32 مباراة في مُنافستَي بطولة وكأس إيطاليا هذا الموسم، وخلالها لم يتمكّن عوّار من المشاركة أساسيا سوى في 11 مواجهة.

ويرتبط حسام عوّار مع نادي روما الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.