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رياضة

عوّار يُندّد بِعنصرية الفرنسيين

علي بهلولي
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عوّار يُندّد بِعنصرية الفرنسيين
ح.م
حسام عوّار

ندّد اللاعب الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” حسام عوّار، الثلاثاء، بِعنصرية بعض الفرنسيين.

ولجأ عوّار إلى موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب يقول إنه تلقّى سيلا من الشّتائم، بِسبب اتّخاذ قرار تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري. مُتسائلا كم ستدوم هذه الوضعية.

واستدلّ متوسّط ميدان فريق أولمبيك ليون بِنماذج من المنشورات النّاقمة، يوصَف في إحداها بـ “عربي قذر”، ويُطلب منه بـ “مغادرة نادي ليون والتراب الفرنسي فورا”. (أزلنا لفظَين سوقيَين من المنشور المُدرج أدناه).

ومثلما دأب عليه الإعلام الفرنسي، فهو لا يسمع ولا يرى ولا يتكلّم عندما يكون الطرفُ المُستهدَفُ عربيا أو مسلما. بينما يُقيم الدّنيا ولا يُقعدها عندما يتعلّق الأمر بِغيرهم.

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