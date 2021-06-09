عيادات متنقلة عبر الولايات للتلقيح ضد كورونا

بعد الفضاءات المفتوحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن انطلاق عيادات متنقلة ضمن قوافل تجوب عدة ولايات في الوطن ابتداء من اليوم الخميس، من أجل توسيع استفادة المواطنين من لقاح كورونا.

وستكون الانطلاقة من خلال 3 عيادات طبية سخرت لتجوب ولايات بومرداس وتيبازة وتيزي وزو، على أن تعمّم العملية لاحقا لتشمل ولايات أخرى.

وتأتي هذه العملية أياما قليلة بعد توسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الفضاءات المفتوحة وخارج المؤسسات الصحية الجوارية عبر أزيد من 20 ولاية بهدف تسريع وتيرة التلقيح وبلوغ مناعة جماعية للتصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد، خاصة مع استقبال كميات معتبرة من اللقاح وكميات أخرى منتظرة خلال الشهر الجاري والشهر المقبل.

وتسابق وزارة الصحة الزمن لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين عقب التأخر الشديد والانتقادات الموجهة من قبل عديد المختصين في ظل معاودة ارتفاع الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة وعدد الوفيات.

وقد سبق للسلطات الصحية تبرير بطء الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت نهاية شهر جانفي الفارط بعدم استلام طلبيات اللقاحات في مواعيدها المحددة بالنظر إلى الطلب الكبير عليها في السوق العالمية.