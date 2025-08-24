عيادة “الخضر” تكتظّ بِالمُصابين

يُرجّح أن يستغني النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن 4 لاعبين، في مواجهتَي “الخضر” أمام بوتسوانا وغينيا كوناكري.

وتُجرى المقابلتان في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتعلّق الأمر هنا بِكلّ من المدافعين: صهيب ناير ومحمد فارسي ومحمد الأمين مدني وريان آيت نوري. علما أن الثلاثي الأخير حضروا ودّيتَي رواندا والسويد في مطلع جوان الماضي، فيما اضطرّ ناير لِعدم المشاركة في محطّتَي مارس وجوان الماضيَين، بِداعي إصابة أُخرى، رغم أن بيتكوفيتش كان يستعدّ لِتجريبه لِأوّل مرّة.

وتعرّض ناير من نادي غانغون الفرنسي لِإصابة على مستوى الكاحل في الـ 22 من جويلية الماضي، وسيغيب عن الميادين لِمدّة لا تقلّ عن 3 أشهر.

ويشكو فارسي إصابة على مستوى الحوض، أبعدته عن 9 مقابلات رسمية لِفريقه كولومبس كرو الأمريكي، آخرها في ساعة مبكّرة من صباح الأحد.

وأجرى مدني في الفترة الأخيرة عملية جراحية على مستوى المعصم، ولا يزال بعيدا عن تدريبات فريقه شبيبة القبائل.

وتعرّض آيت نوري لالتواء على مستوى الكاحل، أخرجه من أرضية الميدان بعد 23 دقيقة فقط، من انطلاق مباراة فريقه مانشستر سيتي والزائر نادي توتنهام، بعد ظهيرة السبت، لِحساب الجولة الثانية من عمر مسابقة “البريمرليغ”. وهنا تتحدّث الصحافة الإنجليزية عن غياب يدوم 3 أسابيع.

وبِالمقابل، تأكّد وأن إصابة مواطنهم وزميلهم المدافع عيسى ماندي في الأيّام القليلة الماضية كانت هيّنة. والدليل أن هذا اللاعب المخضرم حضر سهرة الأحد وقائع مباراة فريقه ليل والزائر نادي موناكو، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة الفرنسية.

يبقى الآن أمام بيتكوفيتش حلّ التعويض المحتمل لِناير وفارسي ومدني وآيت نوري، بِالاستنجاد بِأحمد توبة الذي يلعب بِانتظام مع بداية الموسم الجديد في صفوف فريق باناتينايكوس اليوناني، بعد غيابه في مارس وجوان الماضيَين بِسبب الإصابة. وأيضا الاغتراف من خزّان المنتخب المحلي الذي شارك في “كان” 2025، على غرار المدافعين أيوب غزالة ورضا وحلايمية ونوفل خاسف وإلياس شتي.