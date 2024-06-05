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رياضة

عيادة “مُحاربي الصّحراء” خالية من المصابين

علي بهلولي
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عيادة “مُحاربي الصّحراء” خالية من المصابين
ح.م

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الأربعاء، آخر حصة تدريبية لهم بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وخُصّص المران لِتنفيذ الخطّة التكتيكية التي رسمها النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تحييدا للغينيين.

وقبل ذلك في الفترة الصباحية، تلقّى زملاء إسماعيل بن ناصر شروحات بِواسطة الفيديو، تناول بيتكوفيتش من خلالها نقاط قوّة وضعف المنافس الغيني.

وخلت عيادة “مُحاربي الصّحراء” من المصابين، وهو أمر إيجابي يُريح الجهاز الفني. عِلما أن بيتكوفيتش استدعى 25 لاعبا، تأهّبا لِمواجهة الضّيف الغيني هذا الخميس على الساعة الثامنة ليلا، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي. ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

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