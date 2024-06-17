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الجزائر

عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة

الشروق أونلاين
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عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة
أرشيف

قاربت نسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى الـ 100 بالمائة عبر الولايات.

وجاء في بيان لوزارة التجارة: “تشيد وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك التي بلغت 99,92 بالمائة على المستوى الوطني وهو ما يعكس حرصهم على تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية خلال هذه المناسبة الدينية”.

كما ثمنت الوزارة “جهود ودور أعوان الرقابة في الوقوف الميداني لضمان تطبيق نظام المداومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال”, مذكرة بالمناسبة “جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين بإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم الأربعاء 19 جوان 2024”.

ويشار إلى أنه تم تسخير ما مجموعه 52.318 تاجرا على المستوى الوطني لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى فيما يسهر 2600 عونا على مدى تنفيذ برنامج المداومة.

ويتوزع التجار الذين تم تسخيرهم في إطار هده الآلية على عدة نشاطات منها المخابز والمحلات التجارية المختصة في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والمراكز التجارية والوحدات الإنتاجية.

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