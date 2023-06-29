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اقتصاد

عيد الأضحى: التزام تام للتجار بنظام المداومة في اليوم الأول

الشروق أونلاين
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عيد الأضحى: التزام تام للتجار بنظام المداومة في اليوم الأول
ح.م
صورة لوزارة التجارة

أشادت وزارة التجارة بالتزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين بنظام المداومة في أول أيام عيد الأضحى.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن ” 52259 تاجرا قاموا الأربعاء بمزاولة نشاطاتهم التجارية، مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع خاصة المواد الواسعة الاستهلاك عبر كامل التراب الوطني، فيما لم يتقيد 66 تاجرا بنظام المداومة على المستوى الوطني”.

وتقدمت الوزارة “بجزيل الشكر لكل موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة لبرنامج المداومة لليوم الاول من هذه المناسبة المباركة، وعلى جهودهم المستمرة” مذكرة “جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين بالزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم الأحد 2 جويلية 2023”.

ويشار الى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات سخرت ما مجموعه 52325 تاجرا في إطار برنامج المداومة أيام عيد الأضحى لضمان التموين العادي للمواطنين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

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