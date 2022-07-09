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الجزائر

عيد الأضحى: الرئيس تبون يهنئ الجزائريين وأفراد الجيش والأسلاك الأمنية والطبية

نادية شريف
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عيد الأضحى: الرئيس تبون يهنئ الجزائريين وأفراد الجيش والأسلاك الأمنية والطبية
أرشيف
الرئيس عبد المجيد تبون

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون صبيحة السبت،  الشعب الجزائري وأفراد الجيش ومختلف الأسلاك الامنية والطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ رئيس الجمهورية المتوجين خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

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