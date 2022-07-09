عيد الأضحى: الرئيس تبون يهنئ الجزائريين وأفراد الجيش والأسلاك الأمنية والطبية
هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون صبيحة السبت، الشعب الجزائري وأفراد الجيش ومختلف الأسلاك الامنية والطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ رئيس الجمهورية المتوجين خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.
تهانيّ الخالصة لكل الجزائريات والجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليُمن والبركات.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 9, 2022
عيد مبارك و سعيد لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط و ضباط صف و جنود، وتحية خاصة للمرابطين على الحدود..حفظكم الله وحماكم.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 9, 2022
أتقدم بتهاني الخالصة إلى كل أفراد سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أعاده الله علينا بالخير واليُمن والبركات.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 9, 2022
أتقدم بأخلص التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لأطبائنا وشبه الطبيين وكل مستخدمي قطاع الصحة.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 9, 2022
أخلص التهاني وأصدق التمنيات لكل أبطالنا المتوسطيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك..إلى اللقاء القريب بحول الله.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 9, 2022