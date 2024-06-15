عيد الأضحى.. ديوان التطهير يفعل نظام المداومة لضمان التدخل السريع

أعلن الديوان الوطني للتطهير في بيان له عن تفعيل نظام المداومة لضمان التدخل السريع خلال أيام عيد الأضحى، وضمان استمرارية الخدمة العمومية للصرف الصحي.

وأكد البيان أن الديوان قام لهذا الغرض بحشد الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، طوال أيام العيد، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، للتعامل سريعا مع الحالات التي تتطلب التدخلات بجميع أنواعها، من رفع وتنظيف وشفط للمياه المتدفقة وغيرها، وكذا الاستجابة لشكاوى السلطات والمواطنين، مع العمل على الرصد المستمر للنقاط السوداء في شبكات الصرف الصحي.

ولضمان صحة وراحة السكان خلال أيام العيد، يدعو الديوان للحفاظ على أنظمة الصرف الصحي، مؤكدا أنه يعمل على تكثيف أعمال النظافة الوقائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وضمان أمن وحراسة البنى التحتية التي يديرها.

وشرعت هذه المؤسسة العمومية تجسيدا لتعليمات وزارة الري، منذ أيام في عمليات “مكثفة” لتنقية شبكات الصرف الصحي عبر ولايات البلاد, حيث تم إحصاء 1927 نقطة سوداء على مستوى البلديات التي يسيرها, والتي تتطلب مراقبة مستمرة واتخاذ إجراءات وقائية في انتظار القضاء عليها, حسب الشروح الواردة في البيان.

كما بادر الديوان بإطلاق حملة تحسيسية وطنية لتوعية المواطنين بضرورة تجنب السلوكيات السيئة خلال أيام العيد، مثل رمي بقايا الأضاحي ومخلفات الذبح بطريقة عشوائية، وفي بعض الأحيان داخل مجاري الصرف الصحي, نظرا لما تتسبب فيه من اعطاب في شبكات ومحطات التطهير وانسداد المجاري .