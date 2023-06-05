عيد الأضحى سيكون الأربعاء 28 جوان

حسب جمعية "البوزجاني" الفلكية

قالت الجمعية العلمية الفلكية “البوزجاني”، ومقرها ولاية المدية، إن من المرجح أن يكون الإثنين 19 جوان القادم غُـرَّة شهر ذي الحجة في كافة الدول الاسلامية، ما يعني أن عيد الأضحى المبارك سيوافق الأربعاء 28 من جوان.

وقالت الجمعية في بيان، تلقت الشروق نسخة منه، إن الاقتران الفلكي الجيومركزي سيحدث بين الشمس والقمر يوم الأحد المقبل الموافق لـ18 جوان على الساعة الرابعة صباحا و37 دقيقة بالتوقيت العالمي، وهو نفس اليوم المخصص لتحري هلال ذي الحجة لهذا العام في جل الدول الاسلامية التي بدأت ذي القعدة يوم الأحد 21 ماي، حيث ستغـرب الشمس في مدن المديـة والبليدة والجزائر العاصمة نحو الساعة الثامنة مساء و9 دقائق بالتوقيت المحلي، ويغرب القمر بعدها بنحو 44 دقيقة، وهي مدة مكوث كافية تسمح برؤيته باستعمال التلسكوب، كما أنها ستكون ممكنة جدا بالعين المجردة كلما اتجهنا غربا.

وأكدت الجمعية أن لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي المؤهلة رسميا لتقرير بداية الشهر، أما المعطيات الفلكية المذكورة في البيان فهي للإستئناس والتوضيح.

ودأبت الجمعية العلمية الفلكية “البوزجاني”، الرائدة في نشر العلوم الفلكية، على إصدار بيانات دورية تخص مطالع الشهور القمرية ومختلف الظواهر الفلكية، بناء على حسابات علمية دقيقة مساهمة منها في نشر الوعي الفلكي بين الجمهور، وتحظى بياناتها بمصداقية واسعة في الأوساط العلمية والاعلامية.