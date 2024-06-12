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الجزائر

عيد الأضحى.. فرق الجزائرية للطرق السيارة مجندة لضمان استمرارية الخدمة

الشروق أونلاين
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عيد الأضحى.. فرق الجزائرية للطرق السيارة مجندة لضمان استمرارية الخدمة

أكدت الجزائرية للطرق السيارة، في بيان لها، أن جميع مصالحها للتدخل ستبقى مجندة طيلة أيام عيد الأضحى، على مدار 24 ساعة، لضمان استمرارية الخدمة لفائدة مستعملي شبكة الطرق السيارة.

وأوضح البيان أنه “بهدف تأمين ومرافقة مستخدمي شبكة الطرق السيارة الوطنية، أثناء تنقلاتهم في أيام عيد الأضحى المبارك، تعلم الجزائرية للطرق السيارة على أن جميع مصالحها للتدخل بالطرق السيارة، من أعوان الدوريات وفرق التدخل للصيانة وأعوان العمليات بالأنفاق، ستكون مجندة، وهذا طيلة أيام العيد، 24سا /24سا من خلال نظام المناوبة”.

وطمأنت الجزائرية للطرق السيارة بأن جميع الخدمات الضرورية، ستكون متوفرة على مستوى شبكة محطات الخدمات للطريق السيار والتي تشرف عليها المؤسسة الوطنية “نفطال”، كما ستكون فضاءات الراحة المستغلة حاليا بالطريق السيار مفتوحة للسائقين ومرافقيهم لتمكينهم من أخذ قسط من الراحة.

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