عيد الأضحى: كبش السفيرة الأمريكية يصنع الحدث (فيديو)

ظهرت السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، الجمعة، في مقطع فيديو طريف أثناء تفاوضها لشراء كبش عشية عيد الأضحى.

ونشرت صفحة السفارة الأمريكية عبر “تويتر”، المقطع المصور الذي تداوله عدد من رواد المنصات الاجتماعية.

وظهرت المسؤولة الأمريكية في أحد أسواق بيع الأضاحي وهي ترتدي الجلباب الجزائري التقليدي، رفقة زوجها.

وتفاوضت أوبين مع أحد الباعة في السوق، قبل أن يستقر اختيارها على شراء خروف بالقرون أعجبها.

وفي آخر الفيديو، قامت الدبلوماسية الأمريكية بمعايدة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى.