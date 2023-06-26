عيد الأضحى: 6 نصائح وقائية من الحماية المدنية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، إلى احترام الإرشادات الوقائية لتفادي الحوادث أثناء استعمال الأدوات الخاصة بنحر الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان لها حذرت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين من مختلف الحوادث كالحرائق والجروح البليغة جراء الاستعمال السيئ للسكاكين والسواطير وأجهزة الطهي خاصة (الطابونة).

وفيما يلي بعض النصائح:

1- عدم وضع وترك السكاكين والسواطير على الأرض وفي متناول الأطفال

2- مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيل الغاز لأجهزة الطهي وسلامتها

3- عدم ترك المشاعل وأجهزة الطهي مشتعلة بدون مراقبة.

4- منع الأطفال من الاقتراب من مصادر النار

5- عدم القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات لتفادي اندلاع الحرائق

6- تهيئة أماكن خاصة للشواء مع ضرورة التخلص من النفايات بشكل آمن في أكياس مغلقة لتفادي انسداد مجاري صرف المياه.

وفيما يتعلق بألعاب الأطفال، شدد البيان على “ضرورة رفع درجة الحيطة والحذر بسبب خطورتها وسوء استعمالها”، داعيا الآباء والأمهات إلى “أخذ الحيطة والحذر واختيار ألعاب ذات جودة تتناسب وسن الطفل، إلى جانب إزالة أغلفة الألعاب والتخلص منها بسرعة لما تشكله من خطر على الأطفال والاحتفاظ بالألعاب اللينة بعيدا عن مصادر الحرارة”.

وبالنسبة لمستعملي الطرقات، فقد دعت ذات المصالح إلى “التقيد بقواعد قانون المرور وتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وكذا احترام مسافة الأمان وأخذ قسط كافي من الراحة عند الإحساس بالتعب.

كما حث البيان مستعملي الدراجات النارية إلى ارتداء الخوذة عند السياقة والتقيد بقانون المرور.

وفي حال وقوع أي حادث أو حريق، تدعو الحماية المدنية إلى الاتصال بالرقمين 1021 أو 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.