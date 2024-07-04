عيد الاستقلال.. الرئيس تبون يتلقى التهنئة من نظيره الإندونيسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من نظيره رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال الجزائر.

وحسب رئاسة الجمهورية أعرب الرئيس الإندونيسي في رسالته لرئيس الجمهورية عن تمنياته باسمه وباسم الحكومة الإندونيسية وللشعب الجزائري بخالص تهانيه بمناسبة عيد الاستقلال الذي لا يعتبر فقط يوما لإحياء الذكرى بقدر ما يعتبر بداية مرحلة البناء والتنمية، فإندونيسيا والجزائر تتمتعان بعلاقات أخوة قوية تمتد لقرابة إحدى وستين سنة أو منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1963.

كما عبر الرئيس الإندونيسي لرئيس الجمهورية عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون والشراكة مستقبلا في كنف الأمن والاستقرار .