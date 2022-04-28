عيد الفطر.. الحماية المدنية توجه نداء للأولياء

أصدرت مديرية الحماية المدنية، الخميس، بلاغا تحسيسيا لفائدة الأولياء لوقاية أطفالهم من مختلف الحوادث التي قد يتعرضون لها خلال عيد الفطر.

وركزت الحماية في بيانها عن الحوادث التي تمس فئة الأطفال مثل الإختناقات، والجروح البليغة، الحروق، وهذا جراء إستعمال مختلف الألعاب.

وللحد والتقليل من الضحايا الناجمة عن شراء واستعمال مختلف أنواع الألعاب، دعت المديرية كافة المواطنين، خاصة الآباء والأمهات إلى رفع درجة الحيطة والحذر بسبب خطورة وسوء إستعمال هذه الألعاب.

وأوضحت أن إستعمال هذه الألعاب يجب أن يتم وفق إحترام إرشادات السلامة التالية:

1- يجب أن تكون الألعاب تناسب سن الطفل، إذ قد تكون الألعاب القديمة الموجهة للأطفال تحتوي على قطع أو أجزاء صغيرة تجعلهم خطر على الأطفال الصغار.

2- يجب قراءة وإتباع التوصيات المتعلقة بالسن المخصص للعبة، والتحذيرات، وكذا أدوات تجميع الألعاب، كما يجب قراءة وإتباع توصيات المتعلقة بالسن المخصص للعبة، كما أن الألعاب ذات الجودة العالية وجيدة الصنع تكون أقل خطر.

3- يجب إزالة أغلفة الألعاب والتخلص منها بسرعة، مثل الأكياس والأغلفة البلاستيكية، المسامير، والسحابات ، لأن هذه العناصر تشكل خطرًا الإختناق على الأطفال.

4- احتفظ بجميع الألعاب، وخصوصًا الألعاب اللينة، بعيدًا عن مصادر الحرارة ، بحيث قد تتسبب في إندلاع الحرائق وينجر عنها إصابات أو أضرار بالممتلكات.

5- يجب دوما مراقبة حالة الألعاب، أنها لا تشكل خطر على الأطفال مثل الأجزاء والقطع المكسورة، الحواف الحادة، يجب إصلاح الألعاب المتهرئة أو التخلص منها

6- يجب تأكد من أن اللعبة لا تحتوي على أطراف أو حواف حادة، لأنها تشكل خطراً إصابات بجروح بليغة.

7- يجب تجنب شراء اللعب المزودة بالحبال الطويلة لأنها كافية للالتفاف حول رقبة الطفل وخنقه.

8- غالباً ما يقوم الأطفال الصغار وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات بوضع أشياء في أفواههم، تؤدي إلى الإختناق أو التسمم عند أكلها، منها الألعاب صغيرة الحجم، الكرات والقطع الصغيرة أو المكسورة، يجب الإحتفاظ بها بعيدًا عن متناولهم.

9- راقبوا دائمًا الأطفال وهم يلعبون، كما يجب التوضيح لهم كيفية استخدام الألعاب بأمان.