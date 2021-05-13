عيد الفطر: الرئيس تبون يهنئ الأسلاك الأمنية والحماية المدنية والسلك الطبي

تقديرا لمجهوداتهم التي يبذلونها كل في مجاله

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون صبيحة الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، أفراد الجيش والشرطة والحماية والسلك الطبي تقديرا لمجهوداتهم التي يبذلونها كل في مجاله.

ونشر الرئيس تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مخاطبا أفراد الجيش الوطني الشعبي جاء فيها: “إلى الضباط، و ضباط الصف، و الجنود في كل الوحدات عبر النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، و أخصّ بالذكر الأشاوس المرابطين على الحدود، عيدكم مبارك سعيد و كل عام والجزائر أبيّة”.

كما هنأ في تغريدة أخرى عمال القطاع الصحي بالقول: “عيد سعيد لأسرة السلك الطبي، وشبه الطبي فردًا فردًا، مع كل العرفان بالمجهودات الجبّارة التي تبذلونها كلٌ في مهامه، في سبيل أن تسلم الجزائر وتتعافى. كل عام وأنتم بخير”.

ولم ينس الأعين الساهرة على أمن المواطنين، بتغريدة جاء فيها: “عيد مبارك سعيد، لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والجمارك، والحماية المدنية، خاصة للأعيُن الساهرة على أمن وسلامة وطننا ومواطنينا في هذا اليوم المبارك”.

وكان الرئيس قد تقدم عشية العيد بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري عبر خطاب خاص، ولم يفوت الفرصة ليعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الأبي.