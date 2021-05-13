-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تقديرا لمجهوداتهم التي يبذلونها كل في مجاله

عيد الفطر: الرئيس تبون يهنئ الأسلاك الأمنية والحماية المدنية والسلك الطبي

نادية شريف
  • 301
  • 0
عيد الفطر: الرئيس تبون يهنئ الأسلاك الأمنية والحماية المدنية والسلك الطبي

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون صبيحة الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، أفراد الجيش والشرطة والحماية والسلك الطبي تقديرا لمجهوداتهم التي يبذلونها كل في مجاله.

ونشر الرئيس تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مخاطبا أفراد الجيش الوطني الشعبي جاء فيها: “إلى الضباط، و ضباط الصف، و الجنود في كل الوحدات عبر النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، و أخصّ بالذكر الأشاوس المرابطين على الحدود، عيدكم مبارك سعيد و كل عام والجزائر أبيّة”.

كما هنأ في تغريدة أخرى عمال القطاع الصحي بالقول: “عيد سعيد لأسرة السلك الطبي، وشبه الطبي فردًا فردًا، مع كل العرفان بالمجهودات الجبّارة التي تبذلونها كلٌ في مهامه، في سبيل أن تسلم الجزائر وتتعافى. كل عام وأنتم بخير”.

ولم ينس الأعين الساهرة على أمن المواطنين، بتغريدة جاء فيها: “عيد مبارك سعيد، لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والجمارك، والحماية المدنية، خاصة للأعيُن الساهرة على أمن وسلامة وطننا ومواطنينا في هذا اليوم المبارك”.

وكان الرئيس قد تقدم عشية العيد بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري عبر خطاب خاص، ولم يفوت الفرصة ليعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الأبي.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يخاطب الجزائريين مساء اليوم الأربعاء

الرئيس تبون يخاطب الجزائريين مساء اليوم الأربعاء

17 جريحا في مواجهات بالأسلحة النارية والبيضاء بخنشلة

17 جريحا في مواجهات بالأسلحة النارية والبيضاء بخنشلة

الوزير الأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

الوزير الأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

العدوان على فلسطين: الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

العدوان على فلسطين: الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

الشروع في مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية الاثنين المقبل

الشروع في مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية الاثنين المقبل

استيفاء شرط السن في قوائم التشريعيات..شرفي يصدر قرارا جديدا

استيفاء شرط السن في قوائم التشريعيات..شرفي يصدر قرارا جديدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد