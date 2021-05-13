عيد الفطر: الرئيس تبون يهنئ الأسلاك الأمنية والحماية المدنية والسلك الطبي
هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون صبيحة الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، أفراد الجيش والشرطة والحماية والسلك الطبي تقديرا لمجهوداتهم التي يبذلونها كل في مجاله.
ونشر الرئيس تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مخاطبا أفراد الجيش الوطني الشعبي جاء فيها: “إلى الضباط، و ضباط الصف، و الجنود في كل الوحدات عبر النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، و أخصّ بالذكر الأشاوس المرابطين على الحدود، عيدكم مبارك سعيد و كل عام والجزائر أبيّة”.
إلى الضباط، و ضباط الصف، و الجنود في كل الوحدات عبر النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، و أخصّ بالذكر الأشاوس المرابطين على الحدود، عيدكم مبارك سعيد و كل عام و الجزائر أبيّة.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 13, 2021
كما هنأ في تغريدة أخرى عمال القطاع الصحي بالقول: “عيد سعيد لأسرة السلك الطبي، وشبه الطبي فردًا فردًا، مع كل العرفان بالمجهودات الجبّارة التي تبذلونها كلٌ في مهامه، في سبيل أن تسلم الجزائر وتتعافى. كل عام وأنتم بخير”.
عيد سعيد لأسرة السلك الطبي، و شبه الطبي فردًا فردًا، مع كل العرفان بالمجهودات الجبّارة التي تبذلونها كلٌ في مهامه، في سبيل أن تسلم الجزائر وتتعافى.
كل عام وأنتم بخير.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 13, 2021
ولم ينس الأعين الساهرة على أمن المواطنين، بتغريدة جاء فيها: “عيد مبارك سعيد، لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والجمارك، والحماية المدنية، خاصة للأعيُن الساهرة على أمن وسلامة وطننا ومواطنينا في هذا اليوم المبارك”.
عيد مبارك سعيد، لكل بناتنا و أبنائنا في سلاح الدرك الوطني، و الشرطة، و الجمارك، و الحماية المدنية، خاصة للأعيُن الساهرة على أمن وسلامة وطننا ومواطنينا في هذا اليوم المبارك.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 13, 2021
وكان الرئيس قد تقدم عشية العيد بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري عبر خطاب خاص، ولم يفوت الفرصة ليعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الأبي.