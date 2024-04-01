عيد الفطر سيكون الأربعاء 10 أفريل في كافة الدول الإسلامية

حسب الجمعية العلمية "البوزجـاني"

نشرت الجمعية العلمية الفـلكية “البوزجاني” بيانا أكدت فيه أن رؤيـة هـلال شوال لهذا العام ستكون مستحيلة يوم الاثنين المقبل 8 أفريل، وبالتالي فإن الثلاثاء المقبل هو المتمم لشهر رمضان المبارك بثلاثين يوما، ويكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أفريل.

وقالت الجمعية التي يرأسها الأستاذ جمال فهيس، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر سيـحدث الاثنين المقبل 29 رمضان على السادسة مساء و21 دقيقة بالتوقيت العالمي، وهو اليوم المخصص لتحري هلال شوال في بلادنا وجل الدول العربية والاسلامية، حيث ستغرب الشمس في مدن المدية والبليدة والعاصمة نحو الساعة السابعة و18 دقيقة بالتوقيت المحلي، بينما يكون القمر قد غرب قبلها بـ5 دقائق أي على الساعة السابعة ما يجعل رؤيته مستحيلة تماما في كل الوطن.

أما في مكة المكرمة بالمملكة السعودية، فإن الشمس ستغرب يومها على الساعة 18 و41 دقيقة بالتوقيت المحلي بينما يغرب القمر قبلها بنحو 12 دقيقة، بينما يغرب في باقي عواصم الدول العربية والاسلامية في مدد تتراوح بين 2 و20 دقيقة، ما يجعل رؤيته مستحيلة تماما في الجزيرة العربية وباقي الدول العربية والإسلامية من شرق آسيا إلى اوروبا وافريقيا وأمريكا.

وبناء عليه، فإن لجان الأهلة في بلادنا وجل الدول العربية والاسلامية ستكون أمام حتمية إتمام رمضان 30 يوما، عملا بالحديث الشريف، ليكون غرة شوال موحدا يوم الاربعاء 10 أفريل الجاري..

وأكدت الجمعية أن لجنة الأهلة في بلادنا هي المؤهلة رسميا لتقرير بداية شهر شوال، أما المعطيات الفلكية الواردة في البيان فهي على سبيل الاستئناس ونشر الثقافة العلمية وسط الجمهور.