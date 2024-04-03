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الجزائر

عيد الفطر.. هذا هو برنامج “ايتوزا” و”ميترو الجزائر” و”ترامواي”

الشروق أونلاين
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عيد الفطر.. هذا هو برنامج “ايتوزا” و”ميترو الجزائر” و”ترامواي”

كشف رئيس المصلحة بمديرية النقل والمرور بولاية الجزائر، حسين عمران، أنه سيتم تطبيق برنامج رحلات خاص عبر الحافلات و”مترو الجزائر” و”ترامواي”، دون احتساب الناقلين الخواص خلال أيام العيد الثلاث.

وكشف المتحدث خلال ندوة صحفية بمقر الولاية، أنه تم تكليف 46 عوناً عبر محطات نقل المسافرين الـ 19 المسيّرة من طرف مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري، بعمليات المراقبة والتفتيش لمدى تطبيق التعليمات والتوجيهات الخاصة بتنقل المواطنين ومراقبة مدى احترام تدابير النظافة وتهيئة المحطات ومواقف الحافلات ووسائل النقل الجماعي عبر الولاية.

أما بخصوص برنامج مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر “ايتوزا” الخاص بهذه المناسبة، أوضح المسؤول أنه سيتم تغطية 186 خطاً بواسطة 189 حافلة في اليوم الأول من السادسة صباحاً إلى غاية الواحدة و40 دقيقة من بعد منتصف الليل.

وستسخّر “إيتوزا” 263 حافلة في اليوم الثاني و189 حافلة في اليوم الثالث، خلال النهار، وفقا لعمران الذي أضاف أنّ 19 حافلة موزعة على 19 خطاً ستعمل في الفترة الليلية خلال الأيام الثلاثة.

وسطّرت المؤسسة برنامجا لزيارة المقابر من الساعة السابعة صباحاً إلى الواحدة زوالاً والدقيقة الـ 40 بواسطة 10 حافلات تغطي خمس خطوط نحو المقابر، من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية، ومن محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية، ومن شوفالي نحو مقبرة دالي ابراهيم، ومن محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، ومن محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح وسيدي الطيب.

وسيتم اعتماد مخطط النقل نفسه ليوم الجمعة باتجاه جامع الجزائر لتأدية صلاة العيد ابتداء من الخامسة ونصف صباحاً خاصة بالمناطق البعيدة بواسطة 50 مركبة عبر 16 خط.

وبالنسبة لوسائل النقل الأخرى، أوضح عمران أنّ المترو سيكون في الخدمة طيلة أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى التاسعة ليلاً، أما بالنسبة للترامواي الذي ينطلق من رويسو باتجاه درقانة سيكون في الخدمة من الخامسة ونصف إلى العاشرة ليلاً، بينما يتم استغلال الترامواي من درقانة باتجاه رويسو بداية من الخامسة ونصف إلى الثامنة ليلاً والدقيقة الـ 40.

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