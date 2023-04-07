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الجزائر

عيد الفطر وموسما الاصطياف والحج.. وزير النقل يسدي عدة تعليمات

الشروق أونلاين
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عيد الفطر وموسما الاصطياف والحج.. وزير النقل يسدي عدة تعليمات
ح.م

أسدى وزير النقل، يوسف شرفة، عددا من التعليمات تتعلق أساسا بالتحضير المحكم لعيد الفطر القادم وموسمي الاصطياف والحج 2023.

وحسب بيان للوزارة فقد عقد شرفة اجتماعا تطرق فيه إلى التحديات التي تواجه القطاع ومختلف المواعيد الهامة المقبلة.

وفي هذا الصدد أمر شرفة بتوفير جميع الإمكانيات والتحضير بشكل محكم لضمان تنقل المواطنين بكل أريحية خلال أيام عيد الفطر المقبل عبر مختلف وسائل النقل.

كما أكد على “المتابعة النوعية للخدمات المقدمة على مستوى المطارات وجاهزية المرافق لاستقبال المواطنين وتوفير جميع شروط الراحة”.

وأسدى المسؤول الأول عن القطاع تعليمات بوضع ورقة طريق محكمة تحسبا لتحضيرات موسم الاصطياف وعلى مستوى جميع أنماط النقل البحري، البري والجوي.

الوزير أمر أيضا بالتحضير لموسم الحج 2023، من خلال توفير وسائل النقل بين الولايات لنقل الحجاج, والعمل بالتنسيق مع الوكالات السياحية لضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية”.

وشدد الوزير على “السهر على جاهزية مختلف المحطات البرية عبر التراب الوطني، بتوفير شروط الراحة، وضمان أمن وسلامة المواطنين من خلال المراقبة التقنية الدورية للمركبات، واحترام نظام المناوبة بين السائقين خاصة على مستوى الخطوط الطويلة”.

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