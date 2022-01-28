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رياضة

عيد ميلاد “حزين” لِبلقبلة!

علي بهلولي
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عيد ميلاد “حزين” لِبلقبلة!

خرج اللاعب الدولي الجزائري هاريس بلقبلة وفريقه براست سهرة الجمعة، من مضمار كأس فرنسا لِكرة القدم.

وخسر فريق براست بِثنائية نظيفة أمام منافسه نادي نانت، فودّع سباق كأس فرنسا من الدور ثمن النهائي.

وشارك متوسط الميدان هاريس بلقبلة أساسيا مع فريقه براست، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي نانت.

ولعب هاريس بلقبلة أوّل مباراة له مع فريقه براست الفرنسي، بعد عودته من الكاميرون، ومشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وجاءت هذه الخسارة بِطعم شديد المرارة بِسبب الاقصاء، وأيضا لِأنها تزامنت مع عيد الميلاد الـ 28 لِهاريس بلقبلة.

وأبصر هاريس بلقبلة النور بِفرنسا في الـ 28 من جانفي 1994، من والدَين جزائريَين مهاجرَين ومقيمَين بِهذا البلد الأوروبي.

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