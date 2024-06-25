عيساوي ينتقل إلى مولدافيا وسيلعب رابطة أبطال أوروبا

أعلنت إدارة نادي شريف تيراسبول المولدافي، الثلاثاء، عن استفادتها من خدمات اللاعب الدولي الجزائري الشاب سيد أحمد عيساوي.

وسيلعب متوسّط الميدان الهجومي عيساوي (19 سنة) في نادي شريف تيراسبول، بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد.

ويُزيّن فريق شريف تيراسبول رفوف خزانته بـ 21 لقبا لِبطولة مولدافيا، و12 كأسا محلّية. وسيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2024-2025. أمّا البطولة المولدافية للقسم الأوّل فستنطلق في الثاني من أوت المقبل، بعد أن تموقع ثانيا في لائحة ترتيب النّسخة الماضية.

ومعلوم أن مولدافيا بلد انشقّ عن الاتحاد السوفياتي سابقا، في عام 1991.

وبِخصوص اللاعب عيساوي، كان ابن ولاية البليدة قد انتقل من فريق اتحاد العاصمة إلى نادي سيسكا موسكو الروسي في فيفري الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026. لكنه بقي ملازما لِدكّة البدلاء ولم يلعب أيّ لقاء رسمي، فضلا عن استلامه أجرة زهيدة وبِعملة الروبل الروسي وليس الأورو. وهو سرّ تغيير الأجواء ولو مُعارا.

وسبق لِسيد أحمد عيساوي تمثيل ألوان المنتخب الوطني لفئة الأواسط، وكان آخر حضور له في تربّص بِالجزائر شهر مارس الماضي.