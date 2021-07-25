عيسى حياتو متميز.. وتواجد مقر الكاف بمصر لا يفيدها

رئيس لجنة المسابقات بالفيفا مصطفى مراد فهمي:

أكد مصطفى مراد فهمي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سابقا، أن الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي السابق كان إداريا متميزا، ووجود مقر الكاف في مصر لا يفيدنا.

وقال مصطفى مراد فهمي، في تصريحات صحفية: “لجنة الطوارئ تجتمع في ظرف قهري، فيجب أن تكون قراراتها تعتمد من اللجنة التنفيذية في أول اجتماع ودي من أخطاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، فالاتحاد يلزمه إصلاح نفسه من الداخل وعلى رئيس الاتحاد إعادة الترتيب والتنظيم”.

وأضاف: “إقامة السوبر الأفريقي خارج القارة غير مبرر، والأفضل إقامته داخل القارة في أرض محايدة بعيدا عن طرفي اللقاء، ولكن التنقل في أفريقيا بالنسبة إلى الجماهير أمر صعب، خاصة في مباراة الأهلي والزمالك، الذي أقيم في ملعب دون جماهير، لذلك تم تعديل اللائحة لإقامتها في ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا، ولكن في الفترة الأخير لعبت في قطر على الرغم من وجود 54 اتحادا داخل القارة”.

وتابع: “تطوير التحكيم الأفريقي يعود بالأساس على تطوير التحكيم في كل بلاد القارة، لأن الاتحاد يعمل ماذا إن لم تتخذ الدول أي قرار لتطوير التحكيم في بلادها، وشاهدنا مستويات سيئة من التحكيم الأفريقي أثرت على مصير البطولات، ولكن الفترة الماضية بدأت تتحسن الصورة”.

واستطرد: “عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق كان يستشيرني في أشياء كثير، ولما أكون موافقا على قراراته كنت أقول له، وعندما أعترض لا أرد وهو يفهم، ولكن هو إداري ناجح ومتميز، وأدار الاتحاد باقتدار ما عدا الفترة الأخيرة التي شهدت بعض الأخطاء، أو اتخذ قرارات غير صحيحة ولكن لا يوجد فساد فيها”.

وأردف: “تواجد مقر الاتحاد الأفريقي في مصر لا يفيد البلاد بأي شيء، وذلك بعد الإطاحة بكل الموظفين المصريين بها، وسيتم استبدالهم بموظفين من الاتحاد الدولي، ولا يمكن نقله إلا إذا طلب ثلثا أعضاء الجمعية العمومية”.