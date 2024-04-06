عيسى ماندي باق الموسم القادم في نادي فياريال الإسباني

فريقه يستغني عن 11 لاعبا خلال الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة “ريليفو” الإسبانية، أن الجهاز الفني لفريق فياريال حدد قائمة 11 لاعباً يستعد الفريق للتخلي عنهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية عقودهم في 30 جوان من العام الحالي 2024، واللاعبون هم بيبي رينا، راؤول ألبيول، ألبرتو مورينو، أدري ألتيميرا، إيتيان كابو، كوكلين، خوسيه موراليس، برتران تراوري، هوغو نوفوا، غونزالو غيديس وموسكيرا، ولم يذكر إسم الدولي الجزائري عيسي ماندي.

وخاض اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، خلال الموسم الحالي، بحسب ما أكده موقع “العربي الجديد” مع فريقه فياريال، 22 مباراة في جميع المسابقات، وهو الذي يُعتبر من العناصر المهمين في تشكيلة ناديه الإسباني، وكان قادراً على خوض عدد أكثر من اللقاءات لولا مشاركته مع الخضر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي لُعبت في بداية العام الحالي في كوت ديفوار، بالإضافة إلى تعرضه إلى عدد كبير من الإصابات التي أبعدته عن المباريات.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يمتد عقد عيسى ماندي مع الفريق حتى 30 جوان من عام 2025، وبالتالي، فإن اسمه لم يرد ضمن هذه القائمة التي خلت أيضاً من اسم نجم الفريق داني باريخو بعد أن أعلن النادي تجديد عقده، الذي كان سينتهي في ختام الموسم، الحالي لعامين إضافيين، إذ أصبح العقد الجديد يمتد إلى يوم 30 جوان 2027، بعد أن تمسك المدرب مارسيلينو غارسيا بخدماته إثر موافقة الرئيس فرناندو رويغ.

ورغم أن اللاعبين ألبرتو مورينو وبيبي رينا وراؤول ألبيول يأملون في أن يعرض عليهم النادي خيار التجديد والبقاء مع التخفيض في رواتبهم، إلا أن ذلك يبدو مستبعداً على الأقل في الوقت الحالي، رغم أن ألبيول عبر عن رغبته في البقاء علناً، وعليه، ترغب إدارة الفريق في التجديد بشكل كامل لضمان المنافسة القوية خلال السنوات القادمة، بعد أن فقد النادي في المواسم الماضية بريقه المحلي والقاري.