عيسى ماندي رابع جزائري يصل لنصف نهائي رابطة الأبطال

رغم أن مدربه إميري لا يُشركه كثيرا

نسي عيسى ماندي، سهرة الثلاثاء، على الأقل لبعض الوقت، النكسة الكبرى التي كادت تفقده عقله بإقصاء الخضر من كأس العالم، على يد الكامرون في مباراة حزينة، بدا فيها ماندي وكأنه أضاع عمره، وهذا بعد تأهل ناديه فياريال إلى مباراة النصف النهائي، من منافسة رابطة أبطال أوربا، وهو أهم إنجاز في حياة عيسى ماندي بعد بلوغه الثمن النهائي من كأس العالم في دورة البرازيل، مع الإشارة إلى أن عيسى ماندي لم يسبق له وأن فاز أبدا بالدوري أو بالكأس سواء في فرنسا أو في إسبانيا، وحتى الكأس الممتازة التي لعبها مع فياريال أمام تشيلسي مع بداية الموسم الحالي خرج منها خائبا، بركلات الترجيح، وكان ماندي ضمن لاعبي الغواصات الصفراء الذين أضاعوا ركلتهم.

أمضى سهرة الثلاثاء عيسى ماندي التسعين دقيقة من المباراة في ميونيخ على دكة الاحتياط على أعصابه، إلى أن تمكن اللاعب النيجيري شاكويزي الذي تم إقحامه احتياطيا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 الذي أهّل رفقاء ماندي إلى النصف النهائي على الكبير بيارن مونيخ، الذي يبدو بأن لا حظّ له مع الفرق التي يلعب لها جزائري من زمن ماجر ومرورا بفيغولي وبن سبعيني.

ويعتبر عيسى ماندي رابع لاعب جزائري بلغ نصف نهائي المنافسة بعد رابح ماجر ورياض محرز وعلي بن عربية، ولم يلعب عيسى ماندي سوى دقائق قليلة في رابطة أبطال أوربا، خلال مباريات دور المجموعات، خاصة أمام مانشستر يونايتد، ولكنه غاب في مباراتي الثمن والربع النهائي، أما في الدوري فقد جمع 1073 دقيقة، سجل فيها هدفا واحدا وتلقى ثلاث بطاقات صفراء.

وإذا كان المدرب الإسباني إيمري معجب بماندي، وهو من أصرّ على استقدامه من فريق بيتيس، إلا أن أخطاء ماندي في بداية الموسم، الذي سجل في مرمى فريقه أمام أتليتيكو مدريد، وتسبّب في هدفين آخرين في مرمى فريقه، جعلته يعتمد على المخضرم راوول ألبيول الذي قارب السابعة والثلاثين من العمر، وهو اللاعب السابق للنادي الملكي، والذي شارك في 2026 دقيقة في منافسة الدوري الإسباني، ولكن ماندي في المباريات الأخيرة في الدوري المحلي، صار يشارك كثيرا ويتألق وقد منح ثلاث نقاط كاملة لناديه من تدخلاته الناجحة في آخر مباراتين للنادي في الدوري الإسباني.

لا شيء يعوض عيسى ماندي من خروج المنتخب الوطني من كأس العالم، ولكن التقدّم في منافسة بحجم رابطة أبطال أوربا والتأهل على حساب فريق بحجم بيارن ميونيخ يعتبر إنجازا كبيرا، لصالح اللاعب الخلوق والمتميز في أدائه دائما عيسى ماندي، الذي سبق له المشاركة في أوربا ليغ، مع فريقه السابق ريال بيتيس، وخرج من الثمن النهائي أمام رين الفرنسي، الذي كان يلعب له بن سبعيني ومهدي زفان.