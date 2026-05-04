عيسى ماندي ضمن التشكيلة المثالية للشهر في أوروبا

تواجد مدافع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ولاعب نادي ليل الفرنسي، عيسى ماندي، ضمن تشكيلة الشهر الخاصة بالبطولات الأوربية الخمس الكبرى، وفق ما نشره موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والإحصائيات.

ونشر ذات الموقع تشكيلة شهر أفريل الخاصة بأقوى البطولات في أوروبا (الليغ1، البريميرليغ، البوندسليغا، السيري أ والليغا)، التي عرفت تواجد عيسى ماندي.

وتحصل مدافع “الخضر” على تقييم 7.73 نقطة، ليحجز مقعدا في تشكيلة شهر أفريل المنقضي عن البطولات الكبرى، رفقة نجوم كبار يتقدمهم فينيسوس (ريال مدريد) ولامين يامال (برشلونة).

وخلال شهر أفريل الماضي، خاض عيسى ماندي رفقة ناديه ليل أربعة لقاءات في “الليغ1″، ولم يتلق فيها نادي الشمال أي هدف، حيث فاز بثلاث مقابلات فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي.

