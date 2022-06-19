عيسى ماندي قد يعود إلى نادي ستاد ريمس الفرنسي

إدارة فياريال تبحث عن بديل له هذا الصيف

يتجه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، نجم نادي فياريال الإسباني لمغادرة فريقه هذا الصيف وبعد عام واحد فقط عن انضمامه إلى نادي “الغواصات الصفراء”، وكانت بعض المصادر المقربة من بيت “الخضر” أن ماندي تحدث مع الناخب الوطني، جمال بلماضي، بخصوص مستقبله خلال التربص الأخير لـ”محاربي الصحراء”، واتفق معه على اتخاذ قرار الرحيل عن فياريال.

وانتقل المدافع الجزائري (30 عاما) إلى نادي فياريال الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من بيتيس إشبيلية، لكنه لم ينجح في ضمان مكانة أساسية في حسابات المدير الفني، أوناي إيمري، واكتفى بالمشاركة في 22 مباراة فقط في كل المسابقات الموسم الماضي، أغلبها كلاعب بديل، سجل خلالها هدفين، وكان جمال بلماضي قرر إعفاء عيسى ماندي من المشاركة في مباراة إيران الودية، يوم 12 جوان الماضي، لمنحه فرصة الاستفادة من إجازة أطول قبل دراسة مستقبله مع “الغواصات الصفراء”، وهو الذي شارك في مباراتين رسميتين أمام أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وقال بلماضي في تصريحات لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعليقا على قرار إعفائه لماندي من المشاركة في ودية إيران: “ماندي لم يلعب كثيرا هذا الموسم واتخذت قرارا بتسريحه مبكرا للاستفادة من إجازة مبكرة”، مضيفا: “من المؤكد أنه سيبدأ مرحلة التحضيرات الموسمية مع فياريال قريبا أو ربما مع فريق آخر”، وأكد: “إنه يبحث عن وقت أكبر للعب”.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية إسبانية وفي مقدمتها موقع “إستاديو ديبورتيفو”، إن مدافع ريال بيتيس الإسباني السابق قرر العودة بنسبة كبيرة جدّا للعب في الدوري الفرنسي، وهو الذي كان نشأ ولعب مع نادي ستاد ريمس، أين قضى مع الفريق الأول أزيد من 7 مواسم، خاض خلالها 170 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا، وأكد ذات المصدر بأن عيسى ماندي يفكر في العودة إلى فريقه السابق ستاد ريمس الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، من أجل الهروب من جحيم نادي فياريال، في وقت وصلته فيه بعض العروض من أندية فرنسية تنشط في “الليغ 1″، حسب ما كانت ذكرته مصادر إعلامية فرنسية في وقت سابق.

ولتأكيد هذا الاحتمال أشار موقع “استاديو ديبورتيفو” إلى رغبة إدارة نادي فياريال في التعاقد مع المدافع الإسباني لنادي ألميريا (الصاعد حديثا إلى الليغا)، خوان براندايرز موفيلا الملقب بـ”شيمو” 23 عاما، ليكون البديل المحتمل لعيسى ماندي، خاصة أن المدير الفني لفياريال، أوناي إيمري، أكد للإدارة بأن النجم الجزائري لا يدخل مخططاته تحسبا للموسم المقبل.